Rechte Bäume müssen nicht ungebremst wachsen

Am Sonntag aber zogen die schwedischen Wähler die Bremse. Auch wenn noch nicht endgültig feststeht, ob nun das linke oder doch noch das regierende rechte Bündnis gewonnen hat: Die rechtspopulistischen Schwedendemokraten erlitten erstmals bei einer Reichstagswahl Verluste, haben mehr als alle anderen Parteien verloren.