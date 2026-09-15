Tramitz ist das neue Werbegesicht der Westbahn

Kein Komfort, wenig Freundlichkeit – in der Kampagne „Ich bin Fan“ spielt der Publikumsliebling einen skeptischen Fahrgast, der unbedingt gängige Bahn-Klischees bestätigt sehen möchte. Gar nicht so einfach, denn anstatt Fehler zu finden, wird er am Ende zu einem waschechten Fan. Noch unterhaltsamer ist die Pointe, wenn man weiß, dass sie einen wahren Kern hat: Tramitz, des Öfteren auf Schiene anzutreffen, war nämlich schon lange vor der Zusammenarbeit bereits ein überzeugter Westbahn-Fahrgast.