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Bahn statt Traumschiff

Tramitz ist das neue Werbegesicht der Westbahn

Adabei Österreich
15.09.2026 05:30
Christian Tramitz in seiner Paraderolle als Ranger, mit seinem Kollegen Michael „Bully“ Herbig.
Christian Tramitz in seiner Paraderolle als Ranger, mit seinem Kollegen Michael „Bully“ Herbig.(Bild: Constantin Film)
Porträt von Kalman Gergely
Von Kalman Gergely

Der beliebte Schauspieler und Comedian wird neuer Markenbotschafter des heimischen Bahnunternehmens. Dafür muss Christian Tramitz gar nicht viel spielen, denn er ist schon seit Langem ein ganz großer Fan...

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Normalerweise kennen wir ihn auf einem Pferd durch die Prärie reitend („Der Schuh des Manitu“), mit einem kultigen 90-er-Jahre Audi in Form eines Streifenwagens Kriminalfälle lösend („Hubert ohne Staller“) oder per Raumschiff die Menschheit rettend. („(T)Traumschiff Suprise“). Doch für sein neuestes Projekt hat Christian Tramitz ein ganz anderes Fortbewegungsmittel für sich entdeckt. Der Schauspieler und Comedian ist auf die Bahn umgestiegen – genauer gesagt wird Tramitz der neue Markenbotschafter der Westbahn.

Die neue „Ich bin Fan“-Kampagne wirbt mit Publikumsliebling Christian Tramitz.
Die neue „Ich bin Fan“-Kampagne wirbt mit Publikumsliebling Christian Tramitz.(Bild: Westbahn)

Schon lange Westbahn-Fan

Kein Komfort, wenig Freundlichkeit – in der Kampagne „Ich bin Fan“ spielt der Publikumsliebling einen skeptischen Fahrgast, der unbedingt gängige Bahn-Klischees bestätigt sehen möchte. Gar nicht so einfach, denn anstatt Fehler zu finden, wird er am Ende zu einem waschechten Fan. Noch unterhaltsamer ist die Pointe, wenn man weiß, dass sie einen wahren Kern hat: Tramitz, des Öfteren auf Schiene anzutreffen, war nämlich schon lange vor der Zusammenarbeit bereits ein überzeugter Westbahn-Fahrgast.

„,Ich bin Fan’ heißt es in der Kampagne und das kann ich inzwischen tatsächlich so unterschreiben. Die Westbahn macht vieles ein bisschen anders und genau das gefällt mir“, schwärmt der 71-Jährige nicht nur, weil er dafür bezahlt wird und setzt nach: „Umso schöner, wenn man für etwas werben darf, das man selbst sympathisch findet.“

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