GLC 53: Mercedes-AMG kickt den Vierzylinder raus

Neu ist außerdem ein nur im ersten Jahr verfügbares „Golden Accents“-Ausstattungspaket mit goldfarbenen Design-Details außen und im Innenraum.

Sechszylinder ist sparsamer

Wer nun glaubt, der Sechszylinder wäre schluckfreudiger als der Vierzylinder, wird überrascht sein: Statt 10,2 bis 9,8 l/100 km werden beim GLC 53 nur 9,9 bis 9,4 l/100 km angegeben – Mildhybrid macht’s möglich.