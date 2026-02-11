GLC 53: Mercedes-AMG kickt den Vierzylinder raus

Mercedes-AMG setzt wieder auf sechs Zylinder. Der neue GLC 53 ersetzt den GLC 43 mit Vierzylinderbenziner und kehrt damit zu einem Motorkonzept zurück, das in der AMG-Fangemeinde deutlich beliebter sein dürfte.
Den Antrieb übernimmt ein weiterentwickelter 3,0-Liter-Reihensechszylinder mit doppelter Aufladung durch Turbolader und elektrischen Zusatzverdichter. Der Benziner leistet 449 PS und mobilisiert 600 Nm Drehmoment, kurzzeitig sogar bis zu 640 Nm. Den Spurt auf Tempo 100 absolviert das Mittelklasse-SUV in 4,2 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit ist auf 250 km/h begrenzt, optional sind 270 km/h möglich.
Unterstützt wird der Verbrenner von einem 48-Volt-MIldhybridsystem, das kurzfristig zusätzliche 17 kW/23 PS beisteuern kann und Funktionen wie Rekuperation und Segeln ermöglicht. Serienmäßig an Bord sind die neunstufige AMG-Speedshift-Automatik sowie der Allradantrieb 4Matic+. Dazu kommen Hinterachslenkung, adaptive Dämpfer und verschiedene Fahrprogramme. Optional steht ein Dynamic-Plus-Paket mit Drift-Modus und elektronischem Sperrdifferenzial zur Verfügung.
Neu ist außerdem ein nur im ersten Jahr verfügbares „Golden Accents“-Ausstattungspaket mit goldfarbenen Design-Details außen und im Innenraum.
Sechszylinder ist sparsamer
Wer nun glaubt, der Sechszylinder wäre schluckfreudiger als der Vierzylinder, wird überrascht sein: Statt 10,2 bis 9,8 l/100 km werden beim GLC 53 nur 9,9 bis 9,4 l/100 km angegeben – Mildhybrid macht’s möglich.
421 PS starke Vierzylinder-Vorgänger GLC 43 war zuletzt für knapp 118.000 Euro zu haben. Das Sechszylindermodell dürfte da deutlich drüber liegen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.