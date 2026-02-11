Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Adäquat & sparsamer

GLC 53: Mercedes-AMG kickt den Vierzylinder raus

Motor
11.02.2026 11:04
(Bild: Mercedes-Benz)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mercedes-AMG setzt wieder auf sechs Zylinder. Der neue GLC 53 ersetzt den GLC 43 mit Vierzylinderbenziner und kehrt damit zu einem Motorkonzept zurück, das in der AMG-Fangemeinde deutlich beliebter sein dürfte.

0 Kommentare

Den Antrieb übernimmt ein weiterentwickelter 3,0-Liter-Reihensechszylinder mit doppelter Aufladung durch Turbolader und elektrischen Zusatzverdichter. Der Benziner leistet 449 PS und mobilisiert 600 Nm Drehmoment, kurzzeitig sogar bis zu 640 Nm. Den Spurt auf Tempo 100 absolviert das Mittelklasse-SUV in 4,2 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit ist auf 250 km/h begrenzt, optional sind 270 km/h möglich.

Unterstützt wird der Verbrenner von einem 48-Volt-MIldhybridsystem, das kurzfristig zusätzliche 17 kW/23 PS beisteuern kann und Funktionen wie Rekuperation und Segeln ermöglicht. Serienmäßig an Bord sind die neunstufige AMG-Speedshift-Automatik sowie der Allradantrieb 4Matic+. Dazu kommen Hinterachslenkung, adaptive Dämpfer und verschiedene Fahrprogramme. Optional steht ein Dynamic-Plus-Paket mit Drift-Modus und elektronischem Sperrdifferenzial zur Verfügung. 

(Bild: Mercedes-Benz)
(Bild: Mercedes-Benz)
(Bild: Mercedes-Benz)
(Bild: Mercedes-Benz)

Neu ist außerdem ein nur im ersten Jahr verfügbares „Golden Accents“-Ausstattungspaket mit goldfarbenen Design-Details außen und im Innenraum.

Sechszylinder ist sparsamer
Wer nun glaubt, der Sechszylinder wäre schluckfreudiger als der Vierzylinder, wird überrascht sein: Statt 10,2 bis 9,8 l/100 km werden beim GLC 53 nur 9,9 bis 9,4 l/100 km angegeben – Mildhybrid macht’s möglich.

421 PS starke Vierzylinder-Vorgänger GLC 43 war zuletzt für knapp 118.000 Euro zu haben. Das Sechszylindermodell dürfte da deutlich drüber liegen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Knäckebrot süß-sauer
Lynk&Co 08: Budget-Range-Rover mit Reisequalitäten
Edition 50
Super-GTI: So knackig fährt VWs Jubiläums-Sportler
Die Studie Vision O gibt einen Ausblick auf den kommenden Skoda Octavia.
Andrang zur Automesse
Highlights auf der Vienna Drive – und eine Chance
„Ich schau dir in die Augen, Kleiner.“ Stephan Schätzl bei der Vorstellung des neuen Renault ...
Retro-Stromer für alle
Renault Twingo: Die Preise für den Sympathieträger
Bald in Österreich
Lynk & Co 02: Günstiger Neuling mit Volvo-Technik
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
284.181 mal gelesen
Lindsey Vonn
Wirtschaft
„Für mich war der ganze Bau einfach geisteskrank“
196.287 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benkos Villa N in Innsbruck-Igls: „Niemals markttauglich.“
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
185.680 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
968 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
909 mal kommentiert
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Innenpolitik
So könnte Kern den SPÖ-Vorstand aushebeln
739 mal kommentiert
Schon bald könnte es in der SPÖ heißen: Christian Kern gegen Andreas Babler.
Mehr Motor
Adäquat & sparsamer
GLC 53: Mercedes-AMG kickt den Vierzylinder raus
Mehr als ein Facelift
BYD Atto 3 Evo: Kompakt-SUV jetzt mit 800 Volt
Knäckebrot süß-sauer
Lynk&Co 08: Budget-Range-Rover mit Reisequalitäten
Das ist sein Cockpit …
Ferrari Luce: E-Sportwagen wirft Schatten voraus
Gewinner und Verlierer
Zahlen für Jänner: Das ist die Automarke Nummer 1!

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf