Zwei Preise! Matthew Rhys schreibt Emmy-Geschichte

Zendaya ging leer aus

Zendaya, die für ihre Rolle in „Euphoria“ erneut für einen Preis als beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie nominiert war, musste sich hingegen gegen Rhea Seehorn geschlagen gegeben. Sie wurde für ihre Rolle in „Pluribus“ ausgezeichnet. Der Preis für den besten Hauptdarsteller in einer Dramaserie ging zudem an Noah Wyle für seine Rolle in „The Pitt“.