Zwei Preise! Matthew Rhys schreibt Emmy-Geschichte

Matthew Rhys hat bei den diesjährigen Emmy Awards Geschichte geschrieben! Der Brite durfte sich als erster Schauspieler an einem einzigen Abend zwei Trophäen für die beste Hauptrolle in unterschiedlichen Kategorien abholen. Aber auch Jean Smart und Allison Janney durften sich über einen Rekord bei den Emmys freuen.
Für Rhys hielt der Abend gleich doppelten Grund zur Freude bereit: Der 51-Jährige durfte sich nämlich nicht nur den Preis als bester Hauptdarsteller in einer Comedyserie für „Widow‘s Bay“ abholen, er wurde auch als bester Hauptdarsteller in einer Miniserie für „The Beast in Me“ ausgezeichnet.
„Im Moment kann ich es ehrlich gesagt noch gar nicht richtig fassen, was da gerade passiert ist“, sagte Rhys nach seinem Zweifach-Triumph. „Ich hoffe, dass ich morgen darüber nachdenken kann.“
„Widow‘s Bay“ als großer Gewinner des Abends
In „Widow‘s Bay“ verkörpert Rhys den Bürgermeister von Widow‘s Bay, der den abergläubischen Vorstellungen der Einheimischen über den vermeintlichen Fluch der Insel zunächst skeptisch gegenübersteht.
Die Serie war zudem der große Gewinner des Abends: Insgesamt 14 Preise räumte „Widow‘s Bay“ ab – so viele, wie noch nie zuvor eine Comedy-Serie in einem einzigen Jahr gewonnen hat. Unter anderem durften sich die Stars der Serie über die Auszeichnung als beste Comedy-Serie freuen.
In der Psychothriller-Miniserie „The Beast in Me“ ist der Brite hingegen als Immobilienmogul-Sohn Nile Jarvis zu sehen, der mit seiner zweiten Frau in das Haus neben Aggie Wiggs (Claire Danes) zieht, um dort zurückgezogener zu leben, nachdem er angeblich seine erste Frau getötet hat.
Emmy-Rekord eingestellt
Ein historischer Abend war es aber nicht nur für Rhys, sondern auch für Allison Janney und Jean Smart, die in der Nacht auf Dienstag jeweils ihre achte Emmy-Trophäe mit nach Hause nehmen durften. Die Schauspielerinnen brachen somit den Allzeitrekord für die meisten Schauspiel-Auszeichnungen!
Die 75-jährige Smart gewann bereits zum fünften Mal den Emmy als beste Hauptdarstellerin in einer Comedy-Serie für ihre Rolle in „Hacks“. Zuvor hatte sie bereits Emmys für ihre Arbeit an „Frasier“ und „Samantha Who?“ erhalten.
„Was für eine Achterbahnfahrt“, sagte Smart und dankte unter anderem ihren Kindern, „die mein Anker sind: Forrest und Connor.“
„Bin sehr überrascht“
Janney durfte sich über den Emmy als beste Nebendarstellerin in einer Dramaserie für „The Diplomat“ freuen. In dem Netflix-Drama spielt sie die US-Präsidentin Grace Hagen Penn.
Mit diesem Sieg stellte die 66-jährige Oscarpreisträgerin zudem einen weiteren Rekord ein: Sie hat nun für vier verschiedene Serien einen Emmy für ihre schauspielerische Leistung erhalten. „Ich bin sehr überrascht und sehr, sehr dankbar, hier zu sein“, freute sie sich über die diesjährige Auszeichnung.
Zendaya ging leer aus
Zendaya, die für ihre Rolle in „Euphoria“ erneut für einen Preis als beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie nominiert war, musste sich hingegen gegen Rhea Seehorn geschlagen gegeben. Sie wurde für ihre Rolle in „Pluribus“ ausgezeichnet. Der Preis für den besten Hauptdarsteller in einer Dramaserie ging zudem an Noah Wyle für seine Rolle in „The Pitt“.
Die Krankenhausserie „The Pitt“, die als einer der Favoriten ins Rennen um die Emmy Awards ging, wurde schließlich auch als beste Dramaserie ausgezeichnet.
Pelphrey rührte Cuoco zu Tränen
Über den Preis als bester Nebendarsteller in einer Dramaserie durfte sich hingegen Tom Pelphrey für seine Rolle in „Task“ freuen.
Seine Dankesrede widmete Pelphrey seiner berühmten Freundin. „Meine Lieblingsschauspielerin in diesem Raum – meine Liebe, meine beste Freundin, meine Partnerin ... die hochschwangere Kaley Cuoco. Ich liebe dich über alles, und unsere Familie ist das Juwel meines Lebens“, sagte der 44-Jährige und rührte mit dieser Liebeserklärung die Ex-„Big Bang“-Penny zu Tränen.
Die Gewinner vom Montagabend reihten sich in eine bereits lange Liste der diesjährigen Emmy-Preisträger ein. Mehr als 100 Trophäen waren bereits zuvor im Zuge der Creative Arts Emmy Awards an zwei Abenden Anfang September verliehen worden.
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