„Alleine Zähneputzen war für mich ein Meilenstein“

„Kaum jemand weiß, was alles dahinter steckt“

Zu seinen großen Emotionen in der Türkei und beim Empfang sagte Ernhofer, der 2014 bei einem Badeunfall fast ertrunken wäre und seitdem querschnittgelähmt ist: „Da geht dir alles wie in einem Super-Zeitraffer durch den Kopf. Kaum jemand weiß, was alles dahinter steckt, wie viele Jahre harte Arbeit das waren. Nach dem Unfall konnte ich auch meine Arme nicht bewegen. Ich konnte nicht alleine essen und trinken, habe für alles Hilfe benötigt. Damals war noch keine Rede von Sport. Da ging es nur um das Überleben.“