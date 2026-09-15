Bürokratie: Schwer kranker Mann ringt um Hilfe

Damit er aber wegen Komplikationen nicht erstickt, muss immer eine kompetente und spezielle Hauskrankenpflege anwesend sein. Die kann aber rund 50.000 Euro pro Monat kosten. Während sich die Gesundheitskasse bereit erklärt, den Kostenanteil dafür zu übernehmen, lehnt das Land Niederösterreich eine Beteiligung bisher eiskalt ab.