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Minen-Kollision: Tanker in Hormuz-Straße brennt

Ausland
14.09.2026 21:42
Wegen iranischer Angriffe reduzieren die USA den militärischen Schutz auf der Seestraße von ...
Wegen iranischer Angriffe reduzieren die USA den militärischen Schutz auf der Seestraße von Hormuz. (Archivbild)(Bild: AFP/ATTA KENARE)
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Von krone.at

Ein Öltanker soll nach Angaben der iranischen Revolutionsgarden (IRGC) in einer gesperrten Zone südlich der Straße von Hormuz auf Seeminen gelaufen und explodiert sein. Betroffen sei demnach der Supertanker El Gaia, der inzwischen vollständig in Flammen stehen soll. 

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Ein Öltanker sei explodiert und in Brand geraten, nachdem er in der Straße von Hormuz mit Minen kollidiert sei, berichtet die Agentur Fars.

Löschversuche bislang gescheitert
Der Tanker El Gaia sei auf der vom Iran verminten südlichen Route durch die Meerenge unterwegs gewesen, so der staatliche Rundfunk Irib. Das gesamte Schiff sei nach der Detonation der Mine in Flammen aufgegangen. Löschversuche seien laut IRGC bislang gescheitert. 

„Straße von Hormuz ist geschlossen“
„Die Straße von Hormuz ist geschlossen und bleibt unter unserer Kontrolle“, teilte demnach die Marine-Führung der Revolutionsgarden mit. Sie habe zuvor vor dem Befahren der südlichen Route gewarnt. Die Marine hat die südliche Passage vermint, lediglich eine nördliche Route entlang der iranischen Küste für sicher erklärt und verlangt Gebühren für die Durchfahrt.

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Die Straße von Hormuz ist im Iran-Krieg zum zentralen Streitpunkt zwischen Teheran und Washington geworden. Vor dem Krieg lief rund ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung durch die Meerenge. Auch Flüssigerdgas (LNG) und Dünger aus den Golfstaaten werden über die Route exportiert. Ein für diesen Montag geplantes Außenministertreffen der Staaten am Persischen Golf über die Straße von Hormuz wurde kurzfristig abgesagt.

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