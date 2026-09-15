Burgenländerin will New York Weltrekord abjagen

Die meisten Lichter: New Yorker Familie hält aktuellen Weltrekord

Gleich für zwei Weltrekorde hat Gollnhuber ihr Haus angemeldet. Auf die Idee gebracht haben sie Redakteure eines Fernsehteams. Bei ihren Recherchen waren sie auf eine erstaunliche Zahl gestoßen: Den Guinness-Rekord für die meisten Lichter auf einem Privatgrundstück hält derzeit die Familie Gay im US-Bundesstaat New York mit 601.736 Stück. In Sulzriegel waren es zuletzt bereits mehr als 900.000.