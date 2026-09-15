Burgenländerin will New York Weltrekord abjagen

Noch größer, noch heller: Sabine Gollnhuber peilt heuer eine Million Lichter an und will gleich zwei Weltrekorde damit aufstellen. Einen davon müsste sie einer Familie aus New York abjagen.
900.000 Lichter, Hunderte aufblasbare Weihnachtsfiguren und jedes Jahr kommt noch etwas dazu. Dass im Weihnachtshaus von Sabine Gollnhuber in Bad Tatzmannsdorf längst in anderen Dimensionen dekoriert wird, ist bekannt. Jetzt könnte die jahrzehntelange Weihnachtsleidenschaft der Familie sogar im Guinness-Buch der Rekorde landen.
Die meisten Lichter: New Yorker Familie hält aktuellen Weltrekord
Gleich für zwei Weltrekorde hat Gollnhuber ihr Haus angemeldet. Auf die Idee gebracht haben sie Redakteure eines Fernsehteams. Bei ihren Recherchen waren sie auf eine erstaunliche Zahl gestoßen: Den Guinness-Rekord für die meisten Lichter auf einem Privatgrundstück hält derzeit die Familie Gay im US-Bundesstaat New York mit 601.736 Stück. In Sulzriegel waren es zuletzt bereits mehr als 900.000.
Eine Million Lichter und 250 Figuren
Und dabei soll es nicht bleiben. Für die kommende Saison hat Gollnhuber noch einmal 60.000 bis 70.000 Lämpchen in China gekauft. „Vielleicht schaffen wir heuer die Million“, sagt sie. Ob es tatsächlich so viele werden, wird sich beim Aufbau zeigen.
Noch spannender wird es bei den aufblasbaren Weihnachtsfiguren. Rund 200 bis 250 davon bevölkern mittlerweile das rund 5000 Quadratmeter große Grundstück. Einen Guinness-Rekord für die größte Sammlung solcher Figuren auf einem einzigen Privatgrundstück gebe es bisher überhaupt nicht. Gollnhuber ist sich ihrer Sache sicher: „Den Weltrekord haben wir bestimmt.“
Beide Bewerbungen sind mittlerweile bei Guinness World Records eingereicht. Damit die Rekorde auch anerkannt werden können, wartet auf die Familie beim Aufbau zusätzliche Arbeit. Lichter und Figuren müssen genau dokumentiert werden, auch Videos sind als Nachweis nötig. Wie lange die Prüfung danach dauert, weiß Gollnhuber noch nicht.
Zeit zum Ausruhen bleibt ohnehin wenig. Während Guinness die Anträge prüft, laufen bereits die Vorbereitungen für die nächste Saison. Und die soll noch spektakulärer werden. Neben den zusätzlichen Lichtern werden auch wieder neue Figuren das Weihnachtshaus füllen.
Saisonstart am 21. November
Am 21. November gehen die Lichter erstmals an, bis 6. Jänner 2027 kann das Weihnachtshaus dann besucht werden.
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