ÖFB-Youngster ersetzte neuerlich DFB-Teamspieler

Reift da die nächste Option für ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick in Stuttgart heran? Nachdem der gerade erst 19 Jahre alt gewordene Yanik Spalt zuletzt gegen den 1. FC Köln sein Debüt in der deutschen Bundesliga geben durfte, stand der Vorarlberger gegen Hoffenheim schon 55 Minuten auf dem Feld. Danach gab es von VfB-Coach Sebastian Hoeneß sogar Extralob.
Beim 4:1-Sieg des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln war Yanik Spalt am 4. September in Minute 92 für Angelo Stiller aufs Feld gekommen und hatte sein Debüt in der deutschen Bundesliga gegeben. Bei der 1:2-Pleite in Hoffenheim musste DFB-Teamspieler Stiller bereits nach 35 Minuten verletzt vom Platz – und erneut wurde er vom 19-Jährigen aus Nüziders ersetzt.
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