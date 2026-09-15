ÖFB-Youngster ersetzte neuerlich DFB-Teamspieler

Beim 4:1-Sieg des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln war Yanik Spalt am 4. September in Minute 92 für Angelo Stiller aufs Feld gekommen und hatte sein Debüt in der deutschen Bundesliga gegeben. Bei der 1:2-Pleite in Hoffenheim musste DFB-Teamspieler Stiller bereits nach 35 Minuten verletzt vom Platz – und erneut wurde er vom 19-Jährigen aus Nüziders ersetzt.