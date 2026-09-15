„Die Wahlen in Russland dienen der Kontrolle“

Es hat zuerst so ausgesehen, dass Jabloko, die einzige Oppositionspartei in Russland, die den Ukrainekrieg offen kritisiert, auch bei den Parlamentswahlen antreten darf. Im August wurde sie ausgeschlossen. Hat Putin so viel Angst vor einer Kleinpartei?

Zu Beginn bestand die Überlegung der Präsidialverwaltung wohl darin, den anderen Parteien Stimmen abzuziehen und einerseits das Protestpotenzial zu kanalisieren und gleichzeitig zu verstehen, wie hoch dieses Protestpotenzial ist. Die Entscheidung, Jabloko zu den Wahlen nicht zuzulassen, und zwar unter fadenscheinigen Gründen, rührt daher, dass im heutigen Russland zunehmend der Inlandsgeheimdienst FSB das Sagen hat. Hier möchte man jedwede Kritik an der Regierung, selbst wenn sie in geordneten Bahnen läuft, verhindern. Bei dieser sogenannten Parlamentswahl geht es nicht darum, welche Parteien die nächsten fünf Jahre die Politik in Russland bestimmen werden. Es geht in erster Linie um den Stimmungstest gegenüber der Politik Wladimir Putins. Auf diese Weise holt sich der Kreml die Legitimation für kommende Schritte, die möglicherweise in einer Mobilmachung bestehen werden. Die Gerüchte verdichten sich, dass Russland nach den Parlamentswahlen mobilisieren möchte, um im Ukraine-Krieg voranzukommen. Gleichzeitig erfüllen die Wahlen eine technische Aufgabe. Auf diese Weise wird genau kontrolliert, welche Regionen die Vorgaben des Kremls erfüllen können und welche nicht, wo dann die Führungsstruktur ausgetauscht werden würde.