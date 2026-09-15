Spielberg rüstet sich für die große Marquez-Show

Der Titelkampf in der MotoGP nimmt im heißen Herbst so richtig Fahrt auf. Seit Sonntag liegen mit Marc Marquez und Jorge Martin die letzten beiden Weltmeister punktgleich an der Spitze der WM-Wertung. Fantastische Vorzeichen für das letzte große Renn-Highlight des Jahres auf dem Red Bull Ring!