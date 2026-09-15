So viel müssen Eltern zu Schulbeginn meistern

Schulmaterialien besorgen, neue Stundenpläne, viele Formulare und das Problem der Betreuung am Nachmittag: Was belastet Mütter und Väter zum Schulstart? Die „Krone“ hörte sich um.
Etwas mehr als eine Woche ist das neue Schuljahr alt. Für viele Eltern bedeutet das vor allem eines: Stress. Und das auf mehreren Ebenen. Da ist zum einen die Organisation. Wer bringt die Kleinen hin, wer holt sie ab, wer übernimmt die Nachmittagsbetreuung?
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