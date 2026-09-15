VSV-Hammer: Hier ist plötzlich Geld aufgetaucht!

Die Zukunft des VSV steht auf des Messers Schneide! Offenbar wurde auch auf zu großem Fuß gelebt. Stattdessen blieben Sponsorenverträge liegen. In Villach werden derzeit alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das Ende abzuwenden. Die Klubs der ICE-Liga wären für einen Solidaritätsbeitrag zu haben, um die Adler zu retten. Beim Durchforsten der Unterlagen fanden die Experten einen wahren Hammer ...