„Es wird nicht nur positive Überraschungen geben“

Wer es für die Nations-League-Spiele gegen die Niederlande (24.9.), Griechenland (27.9.), Serbien (1.10.) und Griechenland (4.10.) in die Auswahl des 59-Jährigen schaffen wird, traut sich der Experte allerdings nicht zu prognostizieren. Die eine oder andere Enttäuschung werde sich jedenfalls nicht vermeiden lassen. „Ich glaube, dass es nicht nur positive Überraschungen geben wird. Es wird auch Spieler geben, die überrascht sein werden, dass sie nicht dabei sind“, meinte Matthäus in seiner Sky-Kolumne.