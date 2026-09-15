Butter wird billiger, Sprit wird immer teurer

Wie viele andere Betriebe musste auch er Preise und Abrechnungssysteme an die neuen Vorgaben anpassen. Besonders die zahlreichen Ausnahmen erschwerten die Umstellung, erzählt er. Bei Mischprodukte wie Kakao oder einem Butterbrot gilt nach wie vor der Steuersatz von zehn Prozent statt der neuen 4,9%.