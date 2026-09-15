Doppelmayr legt beim Umsatz ordentlich zu

Dazu setze man auf innovative Technologien: Digitalisierung und Künstliche Intelligenz eröffneten neue Möglichkeiten für den Seilbahnbetrieb. Weiter investieren will Doppelmayr auch in Standorte und den Ausbau seiner Teams. Die 3987 Mitarbeitenden (plus 5,4 Prozent) seien ein zentraler Erfolgsfaktor, hieß es. An den internationalen Märkten blieben die Rahmenbedingungen herausfordernd, so der Ausblick. Doppelmayr sehe sich aber „gut für die Zukunft gerüstet“.