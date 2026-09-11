Aston Martins erstes Edel-Motorrad für die Straße

Fast ein Schnäppchen – in dieser Welt

Der Preis dürfte bei 120.000 Euro netto liegen, was in Österreich rund 160.000 Euro bedeutet. Billig ist das nicht. Aber im Kosmos von Aston Martin und Brough Superior relativiert sich vieles. Schon die AMB 001 kostete sechsstellig – und durfte ausschließlich auf abgesperrtem Asphalt bewegt werden. Ein Exemplar der AMB 001 Pro wird aktuell bei Mobile.de für 226.000 Euro angeboten.