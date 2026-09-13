„Es ist schwer, die richtigen Worte zu finden!“

„Unvergessliches“ Turnier

„Es ist schwer für mich, die richtigen Wörter zu finden, vor allem da ich vor dem Turnier noch mit einer Verletzung zu kämpfen hatte“, sagte Rybakina beim Sieger-Interview auf dem Court im Arthur Ashe Stadium. Beim Publikum bedankte sie sich für eine „unglaubliche“ Atmosphäre. „Ich fange an, New York mehr und mehr zu lieben, das Turnier wird für mich ein unvergessliches Erlebnis bleiben“, betonte die zweifache Major-Saisonsiegerin.