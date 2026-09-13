Großer Jubel bei Jelena Rybakina! Die Kasachin gewann am Samstag das US-Open-Endspiel gegen Aryna Sabalenka mit 6:4, 5:7 und 6:2. „Es ist schwer, die richtigen Worte zu finden“, jubelte die Siegerin.
Rybakina triumphierte zum dritten Mal in ihrer Karriere bei einem Grand-Slam-Turnier. Als Belohnung steigt sie zur Nummer eins der Welt auf. Und sie sicherte sich auch den Siegerscheck von 5,5 Millionen Dollar (4,74 Mio. Euro).
„Unvergessliches“ Turnier
„Es ist schwer für mich, die richtigen Wörter zu finden, vor allem da ich vor dem Turnier noch mit einer Verletzung zu kämpfen hatte“, sagte Rybakina beim Sieger-Interview auf dem Court im Arthur Ashe Stadium. Beim Publikum bedankte sie sich für eine „unglaubliche“ Atmosphäre. „Ich fange an, New York mehr und mehr zu lieben, das Turnier wird für mich ein unvergessliches Erlebnis bleiben“, betonte die zweifache Major-Saisonsiegerin.
Positive Worte fand sie auch für Sabalenka, die sie bis ans Limit gepusht habe. Die hatte Rybakina bereits zuvor zu einem „unglaublichen Jahr“ und „völlig verdienten Erfolg“ gratuliert. Die Trophäe bekam die neue US-Open-Siegerin von der russischen Ex-Topspielerin Maria Scharapowa überreicht.
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