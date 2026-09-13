Tracht hat Saison: Was geht und was gar nicht geht

Nie stehen Dirndl & Co. höher im Kurs als vor und beim Aufsteirern – wir haben nachgefragt, was heuer im Trend liegt. Der Rock sollte nicht zu kurz sein, dafür wird wieder mehr Dekolleté gezeigt. Bei Herren führt kein Weg an der Lederhose vorbei.
Wer schon einmal im Alltagsg’wand beim beliebten Aufsteirern war, der hat es bestimmt gespürt – so richtig wohl fühlt man sich da nicht im wogenden Meer der Trachtenmodelle. Daher stehen Anbieter wie das steirische Heimatwerk in Graz derzeit hoch im Kurs. Eine Institution, die 1917 als Verkaufsstelle gegründet wurde – und selbst heute nicht aus der Mode gekommen ist.
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