Drama um „Schmotzer“: Buch arbeitet nun alles auf

Video wird als Beweis berücksichtigt

„Das Verfahren läuft noch“, bestätigte der Kitzbüheler Bezirkshauptmann Martin Grander gegenüber der „Krone“. Man prüfe alle Beweise äußerst sorgfältig, damit die Entscheidung in allen Instanzen halte. Dies könne noch einige Wochen dauern. Auch das Video werde, wie von Tierschützern gefordert, als Beweis berücksichtigt.