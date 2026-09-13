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Gerüchte um 2. Video

Drama um „Schmotzer“: Buch arbeitet nun alles auf

Tirol
13.09.2026 06:00
Der Brixener Dorfkater „Schmotzer“ in liebevoller Umgebung (links) und auf dem Buchcover
Der Brixener Dorfkater „Schmotzer“ in liebevoller Umgebung (links) und auf dem Buchcover(Bild: Krone-Collage/privat, Johanna Birbaumer, TYRV Thorsten Jochum)
Porträt von Peter Freiberger
Von Peter Freiberger

Während ein Verwaltungsstrafverfahren gegen die vier jungen Männer läuft, die Kater „Schmotzer“ im Tiroler Brixen töteten, wird dieser zum Buchprotagonisten. Das Video, das die Tötung zeigt, dient im Verfahren als Beweismittel. 

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„Schmotzer – Ein Kater, der nicht vergessen wird: Die Geschichte eines Dorfkaters, seines gewaltsamen Todes und des Kampfes um Gerechtigkeit“ – so lautet der Titel jenes Buches, das der deutsche Tierrechtsaktivist Thorsten Jochum verfasst hat. Es ist soeben erschienen.

Geschichte von „Schmotzer“ wird dokumentiert
Das Buch will die Geschichte des Katers dokumentieren, der Ende April in Brixen im Thale von vier Tirolern getötet wurde. Die Männer sind bekanntlich in einem Gerichtsverfahren vom Vorwurf der Tierquälerei freigesprochen worden.

Aufklärung und Gerechtigkeit
Das Buch dokumentiert auch das Gerichtsverfahren und „den Kampf vieler Menschen um Aufklärung und Gerechtigkeit“, wie es auf der Umschlagrückseite heißt. Demnach trenne es belegte Tatsachen von offenen Fragen und erinnere, dass hinter jedem Tierschutzfall ein fühlendes Lebewesen sei.

Die Tötung „Schmotzers“ haben die vier jungen Männer gefilmt.
Die Tötung „Schmotzers“ haben die vier jungen Männer gefilmt.(Bild: Johanna Birbaumer)

Für die vom Gericht freigesprochenen Unterländer im Alter zwischen 16 und 25 Jahren, die das Töten des Katers filmten, ist das Zittern freilich noch nicht vorbei. Denn die Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel hat, wie berichtet, ein Verwaltungsverfahren gegen das Quartett eingeleitet.

Schmotzer ohne vernünftigen Grund getötet?
Nach Prüfung des Urteils sehe man weiterhin offene tierschutzrechtliche Fragen, hat die Behörde diesen Schritt begründet. Im Zentrum des Verfahrens stehe die Frage, ob das Tier ohne „vernünftigen Grund“ getötet wurde.

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Video wird als Beweis berücksichtigt
„Das Verfahren läuft noch“, bestätigte der Kitzbüheler Bezirkshauptmann Martin Grander gegenüber der „Krone“. Man prüfe alle Beweise äußerst sorgfältig, damit die Entscheidung in allen Instanzen halte. Dies könne noch einige Wochen dauern. Auch das Video werde, wie von Tierschützern gefordert, als Beweis berücksichtigt.

Gibt es ein zweites Video?
Stichwort Video: In den sozialen Medien kursieren Gerüchte über ein zweites Video. Dieses zeige, dass der Kater unverletzt den Burschen zulief. Das Gericht hatte den Männern ja deren Version geglaubt, dass sie den verletzten „Schmotzer“ nur erlösen wollten.

Der Gewinn aus dem Buch über „Schmotzer“ fließt übrigens Tierschutzprojekten zu.

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