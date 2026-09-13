WSG Tirol gegen TSV Hartberg ab 14.30 Uhr LIVE

Wels verpflichtet

Beim Kader wurde in den vergangenen Wochen deutlich nachgebessert, kurz vor Transferschluss vor einer Woche etwa mit Rückkehrer Moritz Wels. „Es war wieder ein Schritt nach vorne, das heißt aber nicht, dass automatisch die Leistungen nach oben gehen“, sagte Trainer Philipp Semlic über die Transferaktivitäten des Clubs. Seine Warnung: „Die meisten Vereine stolpern über die Erwartungshaltung und das Management davon.“ Die WSG hätte immer noch das kleinste Budget der Liga und keine eigene Heimstätte. „Das ist ein brutaler Knochenjob.“