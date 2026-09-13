Zollfahnder sprengen illegalen „Zoo“ in Druckerei

Damit hatten die Einsatzkräfte des Finanzministeriums nicht gerechnet: Bei der Kontrolle einer Druckerei im Burgenland fanden die Zöllner in zwei Hinterzimmern einen illegalen „Zoo“.
Insgesamt hielt ein 40-jähriger Verdächtiger dort 55 Reptilien! Auch an der Wohnadresse des Mannes konnten drei weitere Tiere gefunden werden.
Schlangen und Schildkröten unter gefundenen Tieren
Bei den teils streng geschützten Arten handelt es sich um Schlangen, Chamäleons, Schildkröten und Agamen. Während die Reptilien in der Privathaltung in Terrarien sehr gut versorgt waren, zeigte sich beim illegalen „Zoo“ ein gänzlich anders Bild.
Exoten in Wiener Tierheim aufgepäppelt
Zahlreiche Tiere befanden sich in einem äußerst schlechten gesundheitlichen Zustand, vermutlich aufgrund deutlich zu niedriger Haltungstemperaturen. Jetzt werden die Exoten im Wiener Tierheim „Leo for Hope“ aufgepäppelt. ÖVP-Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl: „Viele geschützte Tierarten sind in ihrem Bestand gefährdet. Deshalb gelten für ihren Handel strenge Regeln.“
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