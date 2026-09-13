Sturm Graz gegen den LASK ab 17 Uhr LIVE

Ingolitsch will „sehr frech in das Spiel“ gehen

Die Chancen dafür stehen nicht schlecht, zumindest wenn es nach den bisherigen Auftritten der Grazer geht. Sturm holte acht Punkte aus den ersten fünf Partien. Bei Rapid setzte es nach einer fehlerbehafteten Vorstellung zuletzt eine 1:3-Niederlage. Trainer Fabio Ingolitsch freute sich dennoch auf ein „Highlight“ und versprach, „sehr frech in das Spiel“ zu gehen. „Es ist eine Riesenchance, um uns in eine coole Richtung zu lenken.“ Die kommenden Hürden sind freilich denkbar hoch. Nach dem LASK folgt der Europa-League-Auftakt gegen Rennes (Donnerstag), am Sonntag kommende Woche gastiert man in Salzburg. Mittelfeldmotor Otar Kiteishvili gab zuletzt nach eineinhalbmonatiger Verletzungspause beim 4:1 im Cup bei Zweitligist Voitsberg sein Comeback, ein Startelfeinsatz komme für den Georgier noch zu früh, meinte Ingolitsch. Er ist aber überzeugt: „Unsere Hochphase wird noch kommen.“