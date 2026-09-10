Elektroautos fahren viel weiter als Benziner!

Speziell bei E-Autos gilt die Reichweite als heikles Thema. Doch obwohl sich viele Autofahrer von ihr eingeschränkt fühlen, werden ausgerechnet Stromer im Schnitt deutlich mehr Kilometer bewegt als Benziner.
Die in Deutschland zugelassenen Kraftfahrzeuge sind 2025 insgesamt 674,7 Milliarden Kilometer gefahren. Das waren nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) 0,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Den größten Anteil steuerten Pkw mit 562,3 Milliarden Kilometern beziehungsweise gut 83 Prozent bei.
Bei den Pkw-Jahresfahrleistungen haben Elektroautos vergangenes Jahr stark zugelegt. Elektroautos fuhren 2025 im Schnitt 11.312 Kilometer weit, was einem Plus von 25,8 Prozent entspricht. Damit wurden Elektroautos sogar deutlich mehr bewegt als Benziner, die durchschnittlich auf 8406 Kilometer kamen.
Noch höher lag die durchschnittliche Fahrleistung bei klassischen Hybriden mit 13.526 Kilometern. Ihre gesamte Jahresfahrleistung nahm um 26,2 Prozent zu.
Plug-in-Hybride kamen durchschnittlich sogar auf 13.575 Kilometer, allerdings waren das 4,9 Prozent weniger als im Vorjahr. Rückläufig war auch die Gesamtfahrleistung der weiterhin dominierenden Verbrenner: Bei Benzinern sank sie um 1,3 Prozent, bei Dieselfahrzeugen um 4,1 Prozent. Dennoch entfielen auf Benziner noch 47,4 Prozent und auf Diesel-Pkw 35,4 Prozent der gesamten Pkw-Fahrleistung.
Das KBA ermittelt die Fahrleistungen anhand der bei Hauptuntersuchungen (entspricht dem „Pickerl“) erfassten Kilometerstände und rechnet die Ergebnisse auf den gesamten deutschen Fahrzeugbestand hoch.
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