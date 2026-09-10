Elektroautos fahren viel weiter als Benziner!

Plug-in-Hybride kamen durchschnittlich sogar auf 13.575 Kilometer, allerdings waren das 4,9 Prozent weniger als im Vorjahr. Rückläufig war auch die Gesamtfahrleistung der weiterhin dominierenden Verbrenner: Bei Benzinern sank sie um 1,3 Prozent, bei Dieselfahrzeugen um 4,1 Prozent. Dennoch entfielen auf Benziner noch 47,4 Prozent und auf Diesel-Pkw 35,4 Prozent der gesamten Pkw-Fahrleistung.