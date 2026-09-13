Regierung dreht nun die „Endlos-UVP-Verfahren“ ab

Halbierung wird angestrebt

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und NEOS-Staatssekretär Sepp Schellhorn ziehen dafür an einem Strang: Die Koalition hat sich auf eine Novelle des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes (UVP-G) geeinigt. Kern des Pakets ist eine deutliche Straffung – von der Feststellung der UVP-Pflicht bis zur Genehmigung. Die bisherige durchschnittliche Verfahrensdauer von 25 Monaten soll damit spürbar sinken, nach Möglichkeit halbiert werden. Profitieren sollen vor allem der Ausbau erneuerbarer Energien (etwa Windkraft außerhalb der EABG-Beschleunigungsgebiete), die Digitalisierung und große Infrastrukturprojekte. Der Gesetzestext wird gerade final erarbeitet und soll demnächst in Begutachtung gehen.