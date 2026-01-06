BMW Alpina: Exklusive Automarke unter neuem Dach

Was bleibt – und was kommt

Mit dem Schritt zur eigenen Marke will BMW nicht nur ein Stück Automobilgeschichte würdigen, sondern Alpina auch fit für die Zukunft machen - inklusive Individualität, edler Ausstattung und einem Fahrgefühl, das zwischen Grand Tourismo und Luxus-Sportwagen oszilliert. Ob dabei die klassische, handwerklich geprägte Abstimmung eines Alpina aus Buchloe weiterhin gewahrt bleibt, wird sich zeigen, sobald die ersten neuen Modelle vorgestellt werden.