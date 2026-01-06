Vorteilswelt
It‘s coming home

BMW Alpina: Exklusive Automarke unter neuem Dach

Motor
06.01.2026 12:00
(Bild: Max Bublak)

BMW macht Alpina offiziell zur eigenständigen Marke – und holt damit eine legendäre Adresse der Branche ins Premium-Portfolio. Alpina steht für elegante Performance, kultivierten Komfort und eine 60-jährige Geschichte zwischen Tuner-Roots und Kleinserien-Prestige.

Ein Name, der unter Kennern sofort für kultivierte Performance steht: Alpina war jahrzehntelang eine Art Geheimtipp für Autofans, die mehr wollten als nur „schnell“. Ab Jänner 2026 führt die BMW Group die Marke BMW Alpina neben BMW, Mini und Rolls-Royce als eigene Marke im Konzernportfolio ein – mit ausgeprägtem Fokus auf Balance zwischen Leistung und Fahrkomfort. Damit entsteht ein gediegenes Gegenstück zur eher „krawalligen“ BMW-M-Schiene.

Von der Garage ins Luxussegment
Die Geschichte beginnt in den frühen 1960er-Jahren mit einem jungen Ingenieur namens Burkard Bovensiepen, der zunächst einen Doppel-Weber-Vergaser für den BMW 1500 entwickelte, der dem Fahrzeug mehr Leistung brachte und BMW so beeindruckte, dass der Hersteller das Teil als offizielles Zubehör anbot. 

1965 gründete Bovensiepen offiziell die Alpina Burkard Bovensiepen GmbH & Co. KG in Kaufbeuren. Was als Tuningbetrieb begann, entwickelte sich schon bald zu einer eigenständigen Adresse für veredelte BMW-Fahrzeuge – und ab 1983 sogar als offiziell vom deutschen Kraftfahrt-Bundesamt anerkannter Automobilhersteller.

Lesen Sie auch:
Seltener Roadster-Spaß
BMW Alpina Z1: Sehnsucht im bayerischen Juwel
14.05.2023
BMW schoss ihn ab
Der BMW i8 von Alpina wäre ein Traum gewesen!
23.12.2025

Kultstatus statt Massenmarkt
Alpina-Modelle unterschieden sich von normalen BMWs vor allem durch mehr Leistung, edle Materialien, eine dezente, aber unverwechselbare Optik und ein speziell abgestimmtes Fahrwerk. Legendäre Baureihen wie der B10 (basierend auf 5er- und 6er-BMW 1985-2003), der B5 (5er 2005-2024) oder die bis heute gefeierte B7-Familie (BMW 7er) stehen für diese Philosophie: Eleganz trifft Langstrecken-Komfort und souveräne Power.

Wo andere Tuner nur nach mehr PS schreien, setzte Alpina stets auf feine Balance: gediegener Luxus, kultivierte Leistung und alltagstaugliche Sportlichkeit. Genau diese DNA will BMW jetzt mit der neuen Marke weitertragen und ausbauen. 

Die Zukunft in edler Schrift
Die neue Wortmarke „BMW Alpina“ am Heck ist bewusst zurückhaltend und elegant gestaltet – sie orientiert sich an klassischen Alpina-Schriftzügen der 1970er und soll die Eigenständigkeit der Marke unterstreichen.

Lesen Sie auch:
Die besseren M-BMWs?
BMW übernimmt Allgäuer Haustuner Alpina komplett
11.03.2022

BMW betont, dass Alpina-Modelle weiterhin auf BMW-Basis entstehen, aber mit noch höherer Material-, Akustik- und Haptik-Qualität überzeugen sollen. Zudem wird ein breites Portfolio an Veredelungsoptionen versprochen, die jedes Fahrzeug zu einem ganz persönlichen Luxusstück machen.

Lesen Sie auch:
Teuer wie drei BMW M4?
Bovensiepen Zagato: Ein besonderes Edel-Coupé
11.08.2025

Was bleibt – und was kommt
Mit dem Schritt zur eigenen Marke will BMW nicht nur ein Stück Automobilgeschichte würdigen, sondern Alpina auch fit für die Zukunft machen - inklusive Individualität, edler Ausstattung und einem Fahrgefühl, das zwischen Grand Tourismo und Luxus-Sportwagen oszilliert. Ob dabei die klassische, handwerklich geprägte Abstimmung eines Alpina aus Buchloe weiterhin gewahrt bleibt, wird sich zeigen, sobald die ersten neuen Modelle vorgestellt werden. 

Aus Buchloe werden indes weiterhin Autos auf BMW-Basis kommen. Das erste Modell der neuen Marke ist der Bovensiepen Zagato, ein Coupé auf Basis des BMW M4 Cabrio.

Stephan Schätzl
Stephan Schätzl
