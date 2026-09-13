„Schau mich an – ich bin ein Biest im Strafraum!“

Im Liebenauer Hexenkessel möchte Sturm heute (17) den Super-Lauf des LASK beenden. Die Linzer sind seit 13 Liga-Spielen ungeschlagen. Mit Oumar Diakite haben die Grazer eine neue Offensivkraft im Kader. Im Gespräch mit der „Krone“ erzählt das Stürmer-Biest mit den mächtigen Oberschenkeln, wieso es zu Sturm gewechselt ist.
Am Sonntag gegen den LASK wird er erstmals im Kader sein – Österreich-Heimkehrer Oumar Diakite! Vor drei Jahren war er von Salzburg zu Stade Reims gewechselt. Doch nach dem Abstieg der Franzosen in die 2. Liga muss der Klub sparen, wollte ihn von der Lohnliste kriegen. Sturm griff zu, verpflichtete den 5-Millionen-Stürmer leihweise für ein Jahr mit Kaufoption. „Ich habe finanziell bessere Angebote gehabt, aber mein Herz hat sich für Österreich und Sturm entschieden. Schon im letzten Sommer hat es Gespräche gegeben, diesmal hat der Wechsel zum Glück geklappt“, sagt der Teamspieler der Elfenbeinküste.
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