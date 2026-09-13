Horror-Ehemann gab sich als trauernder Witwer aus

„Nie, nie, nie hätten wir gedacht, dass er zu so etwas imstande sein könnte.“ An der Ex-Arbeitsstätte des Horror-Ehemanns aus Marchtrenk in Oberösterreich, der seine Frau zu Tode missbraucht haben soll, herrscht seit dem Bekanntwerden der grauenhaften Begleitumstände Entsetzen und Fassungslosigkeit.