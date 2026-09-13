Burgenlands Finanzmisere: Bürger zahlen die Zeche

Für die rund 302.000 Burgenländer ist letztlich weniger relevant, was hinter den unterschiedlichen Rechnungen steckt. Wenn Land und Gemeinden finanziell unter Druck geraten, bekommen das die Bürger unmittelbar zu spüren. Laut Gemeindefinanzbericht 2026 lag der öffentliche Schuldenstand der burgenländischen Gemeinden Ende 2024 bei 348 Millionen Euro – 1.153 Euro pro Kopf. Damit stellen sich konkrete Fragen: Steigen die Gebühren? Wird der Kindergarten teurer? Werden Straßen und Ortskerne noch saniert, Busverbindungen gestrichen oder Vereinsförderungen gekürzt? Und wer muss am Ende auf etwas verzichten? Die Finanzdebatte ist daher nicht nur ein Parteienkonflikt über Buchhaltung und politische Verantwortung, sondern auch eine Verteilungsfrage.