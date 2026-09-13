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Was für Ärger sorgt

0:3-Pleite gegen Rapid – aber noch keine Jobangst

Bundesliga
13.09.2026 06:01
WAC-Trainer Thomas Silberberger gerät immer mehr unter Druck.
WAC-Trainer Thomas Silberberger gerät immer mehr unter Druck.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

0:3 gegen Rapid – nach sechs Spieltagen hat der Wolfsberger AC lediglich fünf Punkte auf dem Konto. Angst um seinen Job hat Coach Thomas Silberberger aber keine.

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Die Wolfsberger bekommen in einer Woche in Ried die nächste Chance, ihre Serie von fünf sieglosen Ligaspielen zu beenden. Das wäre auch für wichtig, um in Ruhe die Länderspielpause genießen zu können.

„Es wartet erst Spieltag sieben“, erinnerte Silberberger im Sky-Interview. Man wisse um die Brisanz in der Tabelle, sei aber auch in einem Pulk von mehreren Teams. Tatsächlich fehlen dem Zehnten nur zwei Zähler auf den Sechsten GAK.

„Viele billige Gegentore“
„Wir müssen schnell zu den Leistungen vom Anfang der Saison zurückfinden“, meinte Stürmer Philipp Verhounig, der nach dem Seitenwechsel eine Topchance ausließ. Und Innenverteidiger Simon Piesinger ergänzte: „Wir dürfen nicht so viele billige Gegentore fressen und müssen nach vorne wieder mehr Chancen kreieren.“

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Silberberger ärgerte sich vor allem deshalb, da er seine Truppe vor den Standardsituationen der Wiener gewarnt und genau darauf vorbereitet hatte. „Wir haben gewusst, was kommt, und dann schlecht verteidigt.“

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