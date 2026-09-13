„Wir können jetzt zeigen, wie stark wir sind“

Die beste Nachricht der Woche gab’s für die Austria schon vor dem heutigen Liga-Heimmatch gegen Lustenau. Vasilije Markovic (18), mit einem kolportierten Marktwert von 3 Mio. Euro heißeste Aktie im Kader, verlängerte seinen Vertrag bis 2029. Die internationalen Top-Vereine stehen beim U17-Vizeweltmeister Schlange. „Es gab viel Interesse“, bestätigt Markovic. „Aber ich habe mich entschlossen, dass ich mich hier bei der Austria als Spieler und Mensch weiterentwickeln möchte.“