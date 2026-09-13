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„Wir können jetzt zeigen, wie stark wir sind“

Fußball National
13.09.2026 06:30
Trotz seiner Jugend räumt Markovic im Austria-Mittelfeld schon ordentlich auf.
Trotz seiner Jugend räumt Markovic im Austria-Mittelfeld schon ordentlich auf.(Bild: APA/Jasmin Walter)
Porträt von Alexander Hofstetter
Von Alexander Hofstetter

Heute muss die Wiener Austria daheim gegen den Aufsteiger aus Lustenau einen Sieg einfahren. Die kurz davor erfolgte Vertragsverlängerung der heißesten Aktie Markovic ist „ein Signal nach außen“. Johannes Handl weiß: „Wir können jetzt zeigen, wie stark wir sind.“

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Die beste Nachricht der Woche gab’s für die Austria schon vor dem heutigen Liga-Heimmatch gegen Lustenau. Vasilije Markovic (18), mit einem kolportierten Marktwert von 3 Mio. Euro heißeste Aktie im Kader, verlängerte seinen Vertrag bis 2029. Die internationalen Top-Vereine stehen beim U17-Vizeweltmeister Schlange. „Es gab viel Interesse“, bestätigt Markovic. „Aber ich habe mich entschlossen, dass ich mich hier bei der Austria als Spieler und Mensch weiterentwickeln möchte.“

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