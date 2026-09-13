Austria Wien gegen Lustenau ab 14.30 Uhr LIVE

Hoffnung macht dem Austria-Coach nicht nur die erste volle Trainingswoche seit Juli, sondern auch die Verpflichtung von Valentino Müller. Der Mittelfeldmann, laut Helm in einem „sehr guten körperlichen Zustand“ zum Team gestoßen, könnte beim Debüt schon in der Startformation stehen. „Er ist eine richtige Leaderpersönlichkeit“, meinte Helm. „Er ist einer, der Strahlkraft hat auf andere Spieler – speziell auf solche, die noch eine Entwicklung vor sich haben.“ Diese Weiterentwicklung ist wichtig. Seit seinem Amtsantritt vor zwei Jahren seien die Transfererlöse des Clubs auf in diesem Sommer mehr als 7 Mio. Euro nach oben gegangen, betonte Helm. In zumindest dieser Sphäre werde man sich auch nächstes Jahr positionieren. Sorgen macht sich der Burgenländer wegen der bisher ausgebliebenen Ergebnisse daher nicht. „Es gibt immer unterschiedliche Etappenziele, die wir erreichen müssen.“