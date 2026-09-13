Shelton und 24.000 Fans gemeinsam gegen Zverev

Ben Shelton fordert Alexander Zverev im Finale der Herren der US Open und baut dabei auf große Unterstützung der Fans. Wird es ein historischer Heimsieg oder ein Schritt in Richtung Nummer eins der Welt?
Ein spannendes Phänomen war vor den Herren-Semifinals der US Open zu beobachten gewesen. Die Ticketpreise für den US-Kracher zwischen Ben Shelton und Frances Tiafoe stiegen in die Höhe, die für das Duell von Alexander Zverev mit Karen Chatschanow sanken auf bis zu 25 Dollar pro Karte.
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