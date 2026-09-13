Abnahme unzulässig: Baby James ist wieder zu Hause

„Ein grundsätzlich denkbares Szenario“: Kontaminierter Schnuller

Am Ende resümiert die Richterin: „Der Umstand, dass dieser für James bedrohliche Zustand in der Obhut der Mutter eintraf, reicht in Anbetracht der Gesamtheit der Umstände jedoch nicht aus, die Gefahr-im-Verzug-Maßnahme zu begründen, zumal explizit nicht festgestellt werden konnte, dass sie Kokain verabreicht hat (...) Die wahrscheinlichste Variante einer Kontaminierung erklärt grundsätzlich auch den positiven Test der Mutter, da man nur daran denke, dass die Mutter unwissentlich einen kontaminierten Schnuller abschleckt und ihn dann ihrem Sohn in den Mund steckt, um nur ein grundsätzlich denkbares Szenario zu nennen.“