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Jung, weiblich, neu

Diese Wienerin macht Österreichs Klöster sicherer

Leben
25.09.2026 16:46
Die Österreichischen Ordensgemeinschaften haben mit „Gewaltprävention“ einen neuen Bereich ...
Die Österreichischen Ordensgemeinschaften haben mit „Gewaltprävention“ einen neuen Bereich installiert.(Bild: Krone-Collage/Emanuele Capoferri - stock.adobe.com, ÖOK/Elisabeth Mayr-Wimmer)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Sie ist 28 Jahre alt, wurde in Rom und Liverpool ausgebildet und sagt heimischen Ordensleuten, wo es lang geht: Barbara Neuhold. Die Wienerin ist die erste Gewaltpräventionsbeauftragte innerhalb der Österreichischen Ordensgemeinschaften. Warum es sie braucht, warum sie es tut und was das Alter für eine Rolle dabei spielt.

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Freundliches Gesicht, offenes Wesen, zielgerichtete Art, reich an Erfahrung: Theologin Barbara Neuhold weiß durchaus, wie der Hase läuft. Und sie nimmt uns diese Frage auch nicht krumm, mit der wir ihr begegnen: „Braucht es Sie denn wirklich?“

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