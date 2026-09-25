Diese Wienerin macht Österreichs Klöster sicherer

Sie ist 28 Jahre alt, wurde in Rom und Liverpool ausgebildet und sagt heimischen Ordensleuten, wo es lang geht: Barbara Neuhold. Die Wienerin ist die erste Gewaltpräventionsbeauftragte innerhalb der Österreichischen Ordensgemeinschaften. Warum es sie braucht, warum sie es tut und was das Alter für eine Rolle dabei spielt.
Freundliches Gesicht, offenes Wesen, zielgerichtete Art, reich an Erfahrung: Theologin Barbara Neuhold weiß durchaus, wie der Hase läuft. Und sie nimmt uns diese Frage auch nicht krumm, mit der wir ihr begegnen: „Braucht es Sie denn wirklich?“
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