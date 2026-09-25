Diese Wienerin macht Österreichs Klöster sicherer

Sie ist 28 Jahre alt, wurde in Rom und Liverpool ausgebildet und sagt heimischen Ordensleuten, wo es lang geht: Barbara Neuhold. Die Wienerin ist die erste Gewaltpräventionsbeauftragte innerhalb der Österreichischen Ordensgemeinschaften. Warum es sie braucht, warum sie es tut und was das Alter für eine Rolle dabei spielt.