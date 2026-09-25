Darum ist Sprit viel teurer als in der Krise 2008

Der Blick auf die Preistafel lässt so manchen Österreicher vor dem Volltanken seines Autos zurückschrecken. Die Spritpreisbremse, die den Sprudel ab dem 1. Oktober um 12 Cent günstiger macht, ist zumindest etwas mehr als der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein. Dass wir mit Stand 23. September 1,929 Euro für einen Liter Benzin und 2,224 Euro für Diesel bezahlen, ist für viele Österreicher trotzdem unverständlich. Vor allem deshalb, weil die Rohölpreise mit rund 100 Dollar pro Barrel Brent (Öl) weit unter vergangenen Werten liegen.