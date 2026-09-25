Darum ist Sprit viel teurer als in der Krise 2008

2008 kostete ein Barrel Rohöl in der absoluten Krisenzeit 147,50 Dollar. Obwohl die Preise jetzt deutlich darunter liegen, ist der Spritpreis um mehr als 40 Prozent teurer als damals. Krone+ machte sich auf Spurensuche und kam zu einem überraschenden Ergebnis.
Der Blick auf die Preistafel lässt so manchen Österreicher vor dem Volltanken seines Autos zurückschrecken. Die Spritpreisbremse, die den Sprudel ab dem 1. Oktober um 12 Cent günstiger macht, ist zumindest etwas mehr als der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein. Dass wir mit Stand 23. September 1,929 Euro für einen Liter Benzin und 2,224 Euro für Diesel bezahlen, ist für viele Österreicher trotzdem unverständlich. Vor allem deshalb, weil die Rohölpreise mit rund 100 Dollar pro Barrel Brent (Öl) weit unter vergangenen Werten liegen.
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