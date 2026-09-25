Hartberg-Kicker fällt mit schwerer Verletzung aus

Der 5:0-Testspielerfolg gegen Kapfenberg (für die Tore sorgten zweimal Marco Hoffmann , Youba Diarra, Angelo Gattermayer und Jed Drew) musste aus Hartberger Sicht teuer bezahlt werden.

Eigenbauspieler und Leistungsträger Fabian Wilfinger, nach Benjamin Markus der von Trainer Markus Schopp am öftesten eingesetzte Feldspieler, hat sich am Donnerstag in der Schlussphase eine schwere Knieverletzung zugezogen. Er wird bereits kommende Woche operiert und fällt mehrere Monate aus. Eine bittere und schmerzvolle Nachricht für die Mannschaft und die Fans der Hartberger, die just in der kommenden Woche am 2. Oktober das 80-jährige Vereinsbestehen mit einem großen Fest in der Profertil Arena feiern.