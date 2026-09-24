Ex-Alkoholiker: „Hatte jeden Tag 4 bis 5 Promille“

Der gebürtige Kärntner Daniel Wagner war lange dem Alkohol verfallen, er dachte sogar an Selbstmord. Heute ist er trocken und er hat seine Erfahrungen in einem Buch aufgearbeitet. Der „Krone“ verriet Wagner, wie er den Weg zurück ins Leben fand.
„Krone“: Wie haben Sie gemerkt, dass es in Ihrem Leben ein Problem gibt?
Daniel Wagner: Das war ein schleichender Prozess, jahrelang hatte ich immer wieder flüchtige Gedanken, dass ich vielleicht zu viel trinke, habe das aber rasch weggewischt. Es ist absurd, was der Verstand hier an Verdrängungsarbeit leistet, denn auch von außen wurde ich natürlich auf das Thema gestoßen.
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