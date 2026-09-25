Frontalkollision in Tirol fordert sieben Verletzte

Ereignet hat sich der Unfall am Donnerstag gegen 20.15 Uhr. Der 18-Jährige, in dessen Pkw sich vier weitere Insassen im Alter von 14, 16, 18 und 19 Jahren befanden, fuhr auf einer Gemeindestraße in Sautens in Richtung Westen. „Im Bereich einer unübersichtlichen Fahrbahnkuppe kam es zu einer frontalen Kollision mit dem entgegenkommenden Auto der 37-Jährigen, die auf dem Beifahrersitz eine 45-Jährige mit sich führte“, heißt es von den Ermittlern der Polizei.