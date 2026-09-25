Frontalkollision in Tirol fordert sieben Verletzte

Ordentlich „Blechsalat“, zahlreiche Einsatzkräfte und insgesamt sieben Verletzte. So lautet die Bilanz nach einer Frontalkollision in Sautens im Tiroler Bezirk Imst. Auf einer Gemeindestraße war ein Fahranfänger (18) mit dem Auto einer Frau (37) zusammengestoßen.
Ereignet hat sich der Unfall am Donnerstag gegen 20.15 Uhr. Der 18-Jährige, in dessen Pkw sich vier weitere Insassen im Alter von 14, 16, 18 und 19 Jahren befanden, fuhr auf einer Gemeindestraße in Sautens in Richtung Westen. „Im Bereich einer unübersichtlichen Fahrbahnkuppe kam es zu einer frontalen Kollision mit dem entgegenkommenden Auto der 37-Jährigen, die auf dem Beifahrersitz eine 45-Jährige mit sich führte“, heißt es von den Ermittlern der Polizei.
Transport ins Krankenhaus abgelehnt
Beide Fahrzeuglenker sowie der 14-Jährige und die 45-Jährige erlitten durch den Unfall „Verletzungen unbestimmten Grades“ und wurden in das Krankenhaus Zams eingeliefert. „Die übrigen Beifahrer erlitten leichte Verletzungen, lehnten jedoch einen Transport ins Krankenhaus ab“, so die Exekutive.
An beiden Unfallfahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Sautens, vier Rettungs- und Notarztfahrzeuge sowie zwei Streifen der Polizei.
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