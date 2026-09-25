Alabas erstes Udinese-Training: ÖFB-Star legt los!

David Alaba hat bei Udinese am Freitag auch erstmals am Platz richtig losgelegt. Nach seiner Unterschrift beim Serie-A-Verein stand das erste Training mit seinen neuen Teamkollegen auf dem Programm.
Die Euphorie in Udine ist weiter groß – das war auch beim ersten Training, an dem Neuzugang Alaba teilgenommen hat, zu spüren. Der ÖFB-Routinier wurde von seinen neuen Teamkollegen herzlich empfangen und durfte gleich bei den Einheiten zeigen, was er draufhat.
Gute Stimmung im Training
Unter den wachsamen Augen des Trainierteams absolvierte der ehemalige Real- und Bayern-Kicker diverse Übungen und zeigte sich dabei motiviert und gut gelaunt. Mit einigen seiner neuen Mitspieler führte er schon intensivere Gespräche und schien sich auf dem Rasen wohlzufühlen.
Nach vielen Wochen der Gerüchte und Vereinssuche hatte Alaba am Donnerstag schließlich Nägel mit Köpfen gemacht und sich entschieden, in der laufenden Saison in der Serie A für Udinese Calcio zu spielen. Der Traditionsverein kann nach einem durchwachsenen Saisonstart durchaus Verstärkung und Erfahrung in seinem Kader brauchen.
Die Videos und Fotos des trainierenden ÖFB-Kickers, der sich auch einige kleine Scherze mit Teamkollegen erlaubte, sorgten jedenfalls für gute Stimmung bei den Udinese-Fans. „Alaba umarmt Bayo und lacht mit ihm … Wahnsinn“ und „er hat unsere Region schon im Herzen“, freuten sich etwa einige Tifosi.
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