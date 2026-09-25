Eklat um Corona-Impfung erfasst nächstes Team-Ass

Das Schweizer Fußball-Nationalteam verzichtet in der Causa um gefälschte Covid-Zertifikate nun auch auf den Einsatz von Breel Embolo!
Wie am Freitag bekannt wurde, hatte die Basler Staatsanwaltschaft am 25. November 2025 einen Strafbefehl wegen mehrfacher Anstiftung zu Urkundenfälschung gegen den Stürmer erlassen.
Der 29-Jährige bestätigte dies gegenüber der CH-Media-Gruppe. Er habe für das Vergehen eine bedingte Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je 3000 Franken erhalten.
„Habe den Strafbefehl akzeptiert!“
„Ich habe eingesehen, dass mein damaliges Handeln nicht richtig war, und dafür die Verantwortung übernommen. Deshalb habe ich den Strafbefehl akzeptiert“, wurde Embolo in Schweizer Medien zitiert.
Der mittlerweile für Atlanta United in der MLS spielende Angreifer sollte eigentlich nach Ablauf seiner Sperre nach dem ersten Nations-League-Spiel gegen Nordmazedonien wieder zum Aufgebot gehören.
Die Schweizer Nationalmannschaft hatte für die ersten vier Partien der Nations League bereits auf den Einsatz von Granit Xhaka verzichtet. Der Teamkapitän gab zu, vor vier Jahren ein Covid-Zertifikat gekauft zu haben.
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