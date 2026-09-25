Anschlagsversuch auf Synagoge in Kanada

„Ihr werdet für die Juden sterben!“

Bei dem Angreifer handelt es sich laut Polizeichef Rodd um einen ehemaligen Soldaten. Dieser hatte demnach mehrere Waffen, eine beträchtliche Menge Munition sowie Benzin bei sich. In einem bei der Pressekonferenz gezeigten Video ist zu hören, wie der Angreifer beim Eröffnen des Feuers ruft: „Ihr werdet für die Juden sterben!“