Mit Helikopter auf Suche nach Hightech-Rohstoffen

Ein ungewöhnlicher „Schatzsucher“ dreht derzeit seine Runden über dem Möll- und Drautal. Seit Mitte September fliegt ein Hubschrauber in nur rund 60 Metern Höhe über die Region. An Bord: eine lange Magnet-Sonde. Für die Menschen am Boden ist der ungewöhnliche Flug nicht zu übersehen.