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Beim GAK gingen gleich dreimal die Lichter aus!

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25.09.2026 14:24
Das Flutlicht im Trainingszentrum Weinzödl sorgt beim GAK für ordentlich Kopfzerbrechen.
Das Flutlicht im Trainingszentrum Weinzödl sorgt beim GAK für ordentlich Kopfzerbrechen.(Bild: GEPA)
Porträt von Michael Gratzer
Von Michael Gratzer

Bei den Amateuren des GAK mussten in der fünften steirischen Leistungsklasse zuletzt gleich zwei Heimspiele in Folge abgebrochen werden – weil das Flutlicht ausgefallen war. Spiel eins wurde strafverifiziert, wogegen der Klub Protest eingelegt hat. Das zweite soll neuausgetragen werden. Das sagen der GAK und die Stadt Graz zur Causa.

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