Beim GAK gingen gleich dreimal die Lichter aus!

Bei den Amateuren des GAK mussten in der fünften steirischen Leistungsklasse zuletzt gleich zwei Heimspiele in Folge abgebrochen werden – weil das Flutlicht ausgefallen war. Spiel eins wurde strafverifiziert, wogegen der Klub Protest eingelegt hat. Das zweite soll neuausgetragen werden. Das sagen der GAK und die Stadt Graz zur Causa.