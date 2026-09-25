Saisonauftakt in Gefahr? Ski-Ass muss bangen!

Ein Start zum Auftakt in die neue Saison mit dem Riesentorlauf am 24. Oktober in Sölden ist deshalb derzeit zweifelhaft. Vielmehr dürfte sich die Italienerin, die bisher vor allem im Speed-Bereich große Erfolge feiern konnte, auf die Rennen in Beaver Creek ab 9. Dezember fokussieren und versuchen bis dahin ihren entstandenen Trainingsrückstand wieder aufzuholen.