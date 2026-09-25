Saisonauftakt in Gefahr? Ski-Ass muss bangen!

Nach ihrer vorzeitigen Abreise aus dem Trainingslager in Südamerika gibt es endlich ein Update zu Speed-Spezialistin Sofia Goggia. Die Italienerin leidet unter gleich zwei verschiedenen Virusinfektionen, hat der italienische Wintersportverband (FISI) am Freitag mitgeteilt. Damit gerät der Saisonauftakt in Sölden in Gefahr.
„Zusammen führten diese Viren zu starken körperlichen Auswirkungen und zu einer Schwächung der Athletin. Goggia hat bereits mit dem Rehabilitationsprogramm begonnen, das in Zusammenarbeit mit der medizinischen Kommission der FISI unter dem Vorsitz von Dr. Andrea Panzeri ausgearbeitet wurde“, heißt es in einer Aussendung des Verbands.
Sölden-Start in Gefahr
Die Vorbereitung auf die neue Saison ist für die 33-Jährige damit komplett aus dem Ruder gelaufen. Zwar konnte sie im argentinischen Ushuaia noch einige Riesentorlauf-Einheiten einlegen, doch die Erkrankungen machte die Fortschritte zunichte und der gesamte geplante Trainingsblock in Chile konnte nicht stattfinden.
Ein Start zum Auftakt in die neue Saison mit dem Riesentorlauf am 24. Oktober in Sölden ist deshalb derzeit zweifelhaft. Vielmehr dürfte sich die Italienerin, die bisher vor allem im Speed-Bereich große Erfolge feiern konnte, auf die Rennen in Beaver Creek ab 9. Dezember fokussieren und versuchen bis dahin ihren entstandenen Trainingsrückstand wieder aufzuholen.
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