Jolie verkauft luxuriöses Anwesen für 25 Millionen

Haus war für große Familie nötig

Jolie hatte das Anwesen mit sechs Schlafzimmern und zehn Badezimmern 2017 für 24,5 Millionen US-Dollar gekauft. Im Mai dieses Jahres bot sie es für 29,85 Millionen US-Dollar zum Verkauf an. Der tatsächliche Verkaufspreis lag damit mehr als fünf Millionen Dollar unter dem ursprünglichen Angebotspreis. Über das Aufwachsen ihrer Familie in dem Haus sagte Jolie einst gegenüber „The Hollywood Reporter“: „Wenn man eine große Familie hat, möchte man, dass die Kinder Privatsphäre, Ruhe und Sicherheit haben. Ich habe jetzt ein Haus, in dem ich meine Kinder großziehen kann. Aber manchmal kann dieser Ort … diese Menschlichkeit, die ich überall auf der Welt gefunden habe, ist nicht das, womit ich hier aufgewachsen bin.“