Salah-Wahnsinn! Felsbrocken wird zur Pilgerstätte

Ein gewöhnliches Foto, das in einem Nationalpark aufgenommen worden war, löste einen Hype aus. Mo Salah hatte sich auf einem Stein ablichten lassen. Das Bild ging in den sozialen Medien viral – und der Felsbrocken wurde zur Pilgerstätte. Ex-Rapidler Ibrahimoglu spielte kürzlich gegen den Star, sprach über die Salah-Mania.