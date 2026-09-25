Salah-Wahnsinn! Felsbrocken wird zur Pilgerstätte

Ein gewöhnliches Foto, das in einem Nationalpark aufgenommen worden war, löste einen Hype aus. Mo Salah hatte sich auf einem Stein ablichten lassen. Das Bild ging in den sozialen Medien viral – und der Felsbrocken wurde zur Pilgerstätte. Ex-Rapidler Ibrahimoglu spielte kürzlich gegen den Star, sprach über die Salah-Mania.
Dieser Stein bringt die Türkei völlig zum Durchdrehen! Täglich pilgern Hunderte Fans auf das Kurtdere-Plateau in der Provinz Trabzon, stehen für ein Foto Schlange. Der irre Grund: Superstar Mo Salah saß kürzlich genau dort. Ex-Rapidler Melih Ibrahimoglu bekommt den Hype um den Angreifer hautnah mit, kickt mit Konyaspor in der Süper Lig.
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