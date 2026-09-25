Tor vor 8000 Fans! Kärntner in Kanada gefeiert

Erfolgreicher Einstand für die Ex-VSV-Talente Sintschnig und Uschan in Kanada. Für beide gab‘s zum Ligaauftakt in der Juniorliga gleich die Debüttore. Untergebracht sind sie in der gleichen Gastfamilie.
In Villach spielten Paul Sintschnig und Nico Uschan im Vorjahr bei voller Stadthalle in der ICE-Liga vor bis zu 3400 Fans. Die beiden Talente bekamen von Ex-Coach Tray Tuomie die Chance, sich in der Kampfmannschaft zu beweisen. Nach dem Trainerwechsel zu Pierre Allard und der Fortdauer der Saison wurde die Spielzeit immer weniger. Sintschnig rückte sogar zurück in den Nachwuchs.
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