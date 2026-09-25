Nestlé verkauft bald keine Teekapseln mehr

Zwangsverwaltung in Russland

Vergangene Woche hatte der russische Präsident Wladimir Putin die Anteile an Nestlé Russia und Nestlé Kuban unter die vorübergehende Verwaltung von L.E.V. Management gestellt. Das stelle weder eine Verstaatlichung noch einen Eigentümerwechsel dar, teilte das Unternehmen mit. Man sei zuversichtlich, dass die Zusammenarbeit mit dem neuen Verwalter zur weiteren Entwicklung des Geschäfts und zu einer höheren Effizienz beitragen werde. Nestlé betreibt in Russland sechs Produktionsstandorte.