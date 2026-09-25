Nestlé verkauft bald keine Teekapseln mehr

Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestlé stellt nach 16 Jahren sein Teekapselsystem „Special. T“ ein. Der Teekonsum zu Hause hätte sich verändert, hieß es. Man wolle das Portfolio nun überprüfen. Die Kaffeemaschine erkennt bei den Kapseln die jeweilige Teesorte und passt Wassertemperatur und Brühzeit automatisch an.
Bereits 2021 fuhr Nestlé das Geschäft zurück und verlagerte den Verkauf der Teekapseln vollständig in den eigenen Onlinehandel. Damals sagte ein Sprecher, dass das Produkt im Handel nicht erfolgreich genug gewesen sei. Jetzt hieß es, dass sich der Konzern stärker auf Marken und Kategorien konzentrieren wolle, die langfristiges Wachstum versprechen.
Die Teekapseln sollen noch verkauft werden, solange die Vorräte reichen. Das könnte bis Ende Februar 2027 der Fall sein. Neue „Special. T“- Maschinen werden nicht mehr verkauft. Für Geräte mit laufender Garantie soll der Service bis zum Ende des Kapselverkaufs bestehen bleiben. Der Konzern zieht sich mit dem Angebot schrittweise aus Österreich, der Schweiz, Deutschland, Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg zurück.
Zwangsverwaltung in Russland
Vergangene Woche hatte der russische Präsident Wladimir Putin die Anteile an Nestlé Russia und Nestlé Kuban unter die vorübergehende Verwaltung von L.E.V. Management gestellt. Das stelle weder eine Verstaatlichung noch einen Eigentümerwechsel dar, teilte das Unternehmen mit. Man sei zuversichtlich, dass die Zusammenarbeit mit dem neuen Verwalter zur weiteren Entwicklung des Geschäfts und zu einer höheren Effizienz beitragen werde. Nestlé betreibt in Russland sechs Produktionsstandorte.
Beobachterinnen und Beobachter sehen eine solche Zwangsverwaltung aber als mögliche erste Etappe auf dem Weg zu einer Enteignung beziehungsweise Übertragung an russische Eigentümer. In früheren Fällen waren ausländische Unternehmen wie Danone und der Carlsberg-Brauereikonzern zunächst ebenfalls unter vorübergehende Verwaltung gestellt worden. Später gingen deren russische Geschäfte an russische Käufer über.
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