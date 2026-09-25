Kanu: Mario Leitner im Kajak-Slalom Siebenter

Der Kärntner Mario Leitner hat bei der Wildwasser-EM in Ivrea im Kajak-Slalom Rang sieben belegt!
Der Vize-Europameister von 2024 lag 7,15 Sekunden hinter dem siegreichen Jakub Krejci. Der Tscheche sicherte sich wiederum 1,97 Sekunden vor dem Italiener Xabier Ferrazzi nach WM-Gold den nächsten Titel.
Oschmautz und Steinbrenner hatten das Finale verpasst
Bronze ging mit Olympia-Sieger Giovanni De Gennaro (+2,92) ebenfalls an das Gastgeberland. Leitners Landsmänner Felix Oschmautz (19.) und Max Steinbrenner (54.) hatten das Finale verpasst.
Auch Viktoria Wolffhardt kam als 25. bei ihrem Comeback nach einer Babypause nicht in das Kajak-Finale der besten zwölf. Im Canadier landete die Niederösterreicherin an der 38. Stelle.
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